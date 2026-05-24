В Башкирии нашли четвертого погибшего после ЧП на станции в Нурлино

Фото: прокуратура Башкирии

В Башкирии завершены поисково-спасательные работы на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть — Урал». На месте происшествия обнаружено тело четвертого рабочего, погибшего после пожара 13 мая, сообщили в ТАСС.

Как сообщили в компании, спасатели завершили поисковую операцию. Родным и близким погибших работников оказывается поддержка, включая социальные выплаты и материальную помощь в рамках коллективного договора.

По данным «Транснефть — Урал», возгорание произошло во время работ по очистке резервуара, выведенного из эксплуатации. В процессе зачистки от донных отложений произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри обвалования.

Работы выполняла подрядная организация. В результате происшествия пострадали ее сотрудники, один из которых позже скончался в больнице от полученных ожогов.

Обстоятельства группового несчастного случая расследуют Гострудинспекция и Ростехнадзор. По предварительным данным, сотрудники подрядной организации «Геоэкокад» находились снаружи у люка, через который велась откачка нефтешлама.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.