В Уфе проверят нарушение прав девушки-инвалида после обращения к Бастрыкину

Обращение в соцсети стало поводом для внимания главы СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу после обращения жительницы Уфы, являющейся инвалидом-колясочником.

Как сообщили в СК, девушка проживает в многоквартирном доме на улице Комсомольской, где входная группа не оборудована пандусом, а характеристики лифта не позволяют пользоваться им на инвалидной коляске. Из-за этого уфимка фактически лишена возможности самостоятельно покидать квартиру.

Кроме того, по словам заявительницы, параметры жилого помещения — площадь отдельных комнат, ширина коридоров и дверных проемов, а также наличие порогов — не соответствуют установленным требованиям для людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что еще в 2022 году жилье признали непригодным для нужд инвалида, а девушку поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Однако до настоящего времени благоустроенная квартира ей не предоставлена. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не принесли.

Обращение поступило в приемную главы СК России в соцсети «ВКонтакте», после чего Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

