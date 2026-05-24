Шакира, Эван и Мирзоали: необычные имена новорожденных в Башкирии

В список популярных вошли София, Тимур и Михаил

В Башкирии опубликовали список редких и популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных детей. Данные представлены по состоянию на 23 мая 2026 года.

Среди редких женских имен оказались Исмина, Шакира, Линда, Фаришта и Тиана. В числе необычных мужских имен — Мирзоали, Абдурахим, Эван, Петр и Ранис.

Одновременно в республике сохраняется интерес и к более распространенным именам. Чаще всего девочек называют Амелия, Ясмина, София, Амина и Эмилия.

Среди мальчиков наиболее популярными именами остаются Амир, Эмир, Марк, Тимур и Михаил.

