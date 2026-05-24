Тело мужчины обнаружили в водоеме в Уфе

Фото: МЧС Башкирии

В Демском районе Уфы спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины. Трагический инцидент произошел в районе СНТ «Дёмский солнечный» у Минеевского оврага.

По информации экстренных служб, погибшим оказался 48-летний мужчина. Его тело из водоема достали сотрудники Поисково-спасательного отряда МБУ УГЗ Уфы.

Погибший был передан сотрудникам полиции. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.