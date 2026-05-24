В Башкирии опубликовали график работы «Поездов здоровья» на неделю

Стало известно, где будут работать «Поезда здоровья» в Башкирии с 25 мая

В Башкирии передвижные медицинские комплексы «Поезда здоровья» продолжат работу и на следующей неделе — с 25 по 31 мая. Актуальный график выездов мобильных центров здоровья, диагностических комплексов и врачебных бригад опубликовал Минздрав республики.

Белорецкий маршрут охватит село Ахуново Учалинского района (25–26 мая) и село Уральск Учалинского района (28–29 мая).

Дуванский маршрут пройдет через село Тастуба (25 мая), деревню Вознесенка (26 и 28 мая), а также деревню Ярославка Дуванского района (29 мая).

Нефтекамский маршрут включает села Саузбаш (25 мая), Саклово (26 мая), деревню Новый Буртюк (28 мая) и село Новый Каинлык Краснокамского района (29 мая).

Октябрьский маршрут затронет село Рассвет (25 мая), Урзайбашево (26 мая), деревню Ураново (28 мая) и село Килимово Буздякского района, где врачи будут принимать с 29 мая по 1 июня.

Стерлитамакский маршрут пройдет через деревню Кундряк Стерлибашевского района (25–26 мая) и село Рощинский Стерлитамакского района (28–29 мая).

Уфимский маршрут посетит село Ахметово (25–26 мая) и село Старые Тукмаклы Кушнаренковского района (28–29 мая).

В Минздраве напомнили, что прием врачей ведется в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пациентов, у которых врачи выявят подозрения на социально значимые заболевания, направят на дополнительное обследование и лечение.

