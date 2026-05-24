В Башкирии на двух трассах проходят массовые проверки водителей

В проверках участвуют экипажи специализированного батальона ДПС

Сотрудники Госавтоинспекции организовали сплошные проверки участников дорожного движения сразу на нескольких автодорогах Башкирии. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов.

Рейды проходят на 103-м километре трассы Уфа — Янаул, а также на автодороге Р-240, ведущей к подъезду к трассе М-12.

В мероприятиях задействованы экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Основной задачей проверок является профилактика дорожно-транспортных происшествий и выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяют водителям, управляющим транспортом в состоянии опьянения, лицам без водительских прав или ранее лишенным права управления, а также соблюдению правил перевозки детей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.