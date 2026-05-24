В Башкирии 19-летнего водителя арестовали за отказ снять тонировку

В городе Октябрьском 19-летнего водителя арестовали на восемь суток за игнорирование требования об устранении незаконной тонировки. Об этом сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, несколько дней назад сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21140 с тонированными стеклами. Во время проверки выяснилось, что еще в апреле молодому человеку было выдано официальное требование удалить покрытие с передних стекол машины.

Однако водитель не выполнил предписание и продолжил эксплуатацию автомобиля с нарушением. В отношении него составили административный протокол.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил нарушителю наказание в виде восьми суток административного ареста.

