В Башкирии ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами после электросамоката

После происшествия глава района выступил с обращением к жителям

Глава Буздякского района Ильнур Игдиев сообщил о тяжелом происшествии с участием несовершеннолетнего. По его словам, ребенок получил серьезные травмы, управляя электросамокатом.

Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, где врачи оказывают ему необходимую помощь и делают все возможное для его спасения и восстановления.

«От всей души желаю ему скорейшего выздоровления и выражаю поддержку его семье в это непростое время», — отметил глава района.

После случившегося Ильнур Игдиев призвал жителей серьезнее относиться к вопросам безопасности детей. Он напомнил, что современные средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также мотоциклы и мопеды — несмотря на популярность, могут представлять серьезную опасность, особенно если ими управляют дети и подростки без достаточного опыта и навыков вождения.

