НовостиОбщество24 мая 2026 6:48

Минпром Башкирии сообщил о модернизации турбоагрегата Уфимской ТЭЦ-2

Обновление оборудования должно повысить надежность работы ТЭЦ
На станции заменят основные элементы паровой турбины и генератора

В Башкирии одобрили проект технического перевооружения турбоагрегата №7 на Уфимской ТЭЦ-2. Об этом сообщили в региональном Министерстве промышленности.

Проект предусматривает замену основных элементов паровой турбины и генератора. В Минпроме пояснили, что подобное решение является типовой практикой при обновлении генерирующих мощностей, которые уже выработали свой ресурс.

По данным ведомства, модернизация позволит повысить экономическую эффективность действующего оборудования, продлить срок его эксплуатации, а также обеспечить более надежную и безаварийную работу турбоагрегата.

В министерстве добавили, что проект реализуется в рамках федеральной программы модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (КОММод). Финансирование работ планируется осуществить за счет собственных средств организации.

