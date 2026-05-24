В Башкирии на аукцион выставили коров по сниженной цене

Ранее аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок

В Баймакском районе Башкирии объявили о продаже сельскохозяйственных животных. Организатором торгов выступает местная администрация.

Согласно опубликованной информации, реализация пройдет в электронном формате на площадке АО «Единая электронная торговая площадка». На аукцион выставлены три лота — коровы весом от 450 до 500 килограммов. Начальная стоимость животных составляет от 71 до 76 тысяч рублей в зависимости от веса.

Отмечается, что ранее этих коров уже пытались продать на аукционе, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В связи с этим власти решили реализовать имущество через механизм публичного предложения, предусматривающий постепенное снижение цены.

Торги назначены на 24 июня 2026 года. В ходе процедуры цена на животных будет поэтапно уменьшаться. Минимальная стоимость продажи определена на уровне 50% от первоначальной цены — от 35,5 до 38 тысяч рублей.

