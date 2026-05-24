В Башкирии за сутки произошло новое возгорание сухой травы

В регионе сохраняется риск природных пожаров

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован один случай возгорания сухой растительности. Очаг был выявлен на территории Давлекановского района.

По данным экстренных служб, с начала 2026 года в республике произошло уже девять лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 83 гектара.

Кроме того, в регионе продолжают фиксировать случаи пала сухой травы. С начала года зарегистрировано 173 таких возгорания, общая площадь которых составила более 317 гектаров.

Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период сухой и теплой погоды. Нередко причиной природных возгораний становится неосторожное обращение с огнем.

