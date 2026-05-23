В Уфе состоится III Большой форум «Женщины бизнеса»

В Уфе 27 мая в Доме Евразийского научно-образовательного центра состоится III Большой форум «Женщины бизнеса».

Вот уже третий год подряд основной целью нашего мероприятия является создание поддерживающей и мотивирующей среды для всех женщин в бизнесе, способствующей росту и развитию их бизнес-потенциала.

Мы центрируемся на обмене опытом и знаниями между участниками, что позволит нам охватить еще больше городов и регионов. В этом году наше событие приобретает особую глубину.

Мы объединяем деловое сообщество ради важной духовной цели: весь фокус благотворительной программы форума направлен на сбор средств для строительства часовни в Женском Свято-Троицком монастыре и благоустройства подворья.

Мы верим, что истинный успех измеряется не только достижениями в бизнесе, но и созидательным вкладом в вечные ценности.

III Форум «Женщины Бизнеса» — это пространство, где профессиональное развитие встречается с милосердием.

Мы верим, что каждая из вас может стать не только успешной предпринимательницей, но и вдохновляющим лидером, который вносит вклад в развитие общества.

Присоединяйтесь к нам, обменивайтесь опытом, расширяйте свои горизонты и становитесь частью мощного сообщества женщин, которые меняют мир бизнеса и жизни к лучшему!

III Большой форум «Женщины бизнеса» стартует 27 мая в Евразийском НОЦ по адресу: улица Кирова, 15. Начало регистрации в 10:00. Онлайн регистрация доступна по ссылке.