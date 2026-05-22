«Очень любил своих младших сестер и братишку»: в Башкирии похоронят 24-летнего Арсена Гоибова

В селе Верхний Авзян Белорецкого района Башкирии 23 мая состоится церемония прощания с сержантом Арсеном Гоибовым. Об этом сообщила местная администрация.

Арсен родился в 2002 году – был первым сыном в многодетной семье.

– С детства был активным, весёлым, ответственным, отличался от сверстников выносливостью, всегда был смелым и отважным человеком, всегда защищал младших по возрасту. Очень любил своих младших сестер и братишку, некогда не давал их в обиду. Помогал родителям по хозяйству, – рассказали в белорецкой администрации. - был бесконфликтным и очень добрым человеком.

После окончания школы Гоибов пошел в армию. Службу проходил в мотострелковых войсках. Родители не раз получали грамоты от командира за отличную службу.

В декабре 2022 года Арсен подписан контракт с Минобороны. Служил и в Донецкой, и Херсонской, и Запорожской, и в Луганской областях. Погиб в апреле в ДНР. Был награжден орденом Мужества и медалью за Отвагу.

