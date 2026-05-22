В 2025 году Башкирия направила участникам СВО и их семьям 29,5 млрд рублей

На помощь семьям погибших в бюджете заложили 6,9 млрд рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году бюджет Башкирии потратил на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей больше 29,5 миллиарда рублей. Это следует из отчета регионального министерства финансов об исполнении бюджета.

В сумму вошли единовременные выплаты за подписание контракта с Министерством обороны, перечисления за службу в добровольческих батальонах республики и войсках Росгвардии, а также материальная помощь семьям погибших военнослужащих. По сравнению с 2024 годом расходы выросли в 2,3 раза.

На выплаты бойцам и их близким ушло около трети всех социальных расходов бюджета. Общий объем ассигнований по разделу «Социальная политика» в прошлом году составил немногим больше 92,3 миллиарда рублей. В минфине увеличение расходов на социальное обеспечение объяснили ростом числа получателей выплат среди участников СВО и членов их семей. В текущем бюджете Башкирии на единовременную помощь семьям умерших военнослужащих заложили около 6,9 миллиарда рублей. На выплаты бойцам башкирских батальонов предусмотрели 1,5 миллиарда, а на разовое довольствие за контракт с Минобороны – 13,6 миллиарда рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.