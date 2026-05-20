Участникам СВО из Башкирии, заключившим контракт с 1 мая, спишут кредиты

Документ сейчас рассматривает Совет Федерации.

Для участников специальной военной операции из Башкирии, которые заключат контракт с 1 мая 2026 года, государство запустит механизм списания кредитных долгов. Напомним, что в сейчас в республике действуют 54 региональные меры, из которых 11 ввели в 2025 году. Они касаются разных сфер – образования, соцзащиты, здравоохранения, культуры и многих других.

Теперь в стране вводится очередная поддержка. Военнослужащим и членам их семей могут списать просроченные кредиты. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли 13 мая, а сейчас документ рассматривает Совет Федерации.

Под действие закона попадают военнослужащие, которые подписали контракт с Минобороны с 1 мая 2026 года, а также их супруги. Обязательное условие – судебное решение о взыскании задолженности должно быть вынесено до этой даты, а исполнительный лист выдан или предъявлен. Общая сумма долга не должна превышать 10 миллионов рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения ассоциации юристов России Ирина Панькина в разговоре с ИА «Башинформ» напомнила, что такая же норма поддержки участников СВО вводилась два года назад. Тогда речь шла о долгах, которые признали просроченными до 1 декабря 2024 года.

