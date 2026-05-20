Грозы и жара до +31 ожидаются в Башкирии 20 мая

В среду, 20 мая, в Башкирии характер погоды существенно не изменится, передают метеорологи. Согласно прогнозу, существенных осадков на территории республики не ожидается, лишь днем в северо-восточных районах пройдет кратковременный дождь с грозой.

Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, ветер прогнозируется слабый, днем на северо-востоке умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью упадет до +111, +16°С, на северо-востоке до +6°С. В светлое время суток воздух прогреется до +26, +31°С. Ранее в госкомитете Башкирии по ЧС предупредили жителей республики о действии режима чрезвычайной пожарной опасности, введенного из-за жары.

