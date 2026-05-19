НовостиОбщество19 мая 2026 14:21

В Башкирии из-за жары объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Источник:kp.ru

Из-за установившейся в Башкирии жаркой и сухой погоды экстренные службы объявили на территории республики режим противопожарной опасности.

Как пояснили в региональном госкомитете по ЧС, на время действия режима запрещается разводить открытые костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить сварочные работы и под угрозой штрафа бросать окурки и непотушенные спички на землю.

- Берегите себя, своих близких и природу! В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112, - говорится в сообщении госкомитета Башкирии по ЧС.

