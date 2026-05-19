Минздрав Башкирии: в 2025 году младенческая смертность в регионе достигла исторического минимума

19 мая в Уфе состоялось заседание коллегии Минздрава Башкирии, где подвели итоги работы ведомства за 2025 год. После заседания министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин озвучил несколько статистических показателей за прошлый год.

По данным ведомства, в прошлом году в регионе были открыты 137 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, построены и сданы 6 новых поликлиник с оборудованием, открыт новый корпус Республиканского кардиодиспансера.

Как написал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии, в 2025 году в республике был зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. Он составил 3,2 промилле.

-Уровень удовлетворенности оказанием медпомощи в республике увеличился до 61,1 %. И это самый важный и ценный для нас показатель. Будем работать дальше, - написал министр здравоохранения Башкирии.

