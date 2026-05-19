В Башкирии усилят проверки аттракционов после травмирования ребенка

В Башкирии гостехнадзор усилит контроль за аттракционами. Такое решение озвучили на заседании республиканского правительства.

Премьер-министр региона Андрей Назаров заявил, что развлекательное оборудование относится к объектам повышенной опасности и может угрожать жизни и здоровью людей. Поэтому нужно обеспечить его безопасную работу. Проверки технического состояния должны проходить регулярно, а все сотрудники, которые работают на аттракционах, обязаны иметь соответствующую квалификацию и проходить обучение.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности руководителей городских и районных администраций за небезопасные аттракционы.

Напомним, в Стерлитамаке уже возбудили уголовное дело после того, как на карусели серьезно пострадал мальчик.

