«Я даже не понимаю смысл вопроса...»: Оксана Самойлова оконфузилась на популярном шоу

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова, модель, блогер с 16 миллионами подписчиков и бывшая жена рэпера Джигана, оконфузилась на популярном шоу.

Самойлова на днях пришла на юмористическое шоу «Контакты», которое ведет комик Антон Шастун. Смысл программы заключается в том, что приглашенной звезде задают вопросы из разных областей, а она должна найти в своей телефонной книге человека, который правильно на них ответит. Так, Шастун спросил Самойлову: «Кажется, что эта наука про столицу Башкортостана, но на самом деле она про инопланетян».

Вопрос сразу же поставил Оксану в замешательство. Как оказалось, она не в курсе, какая у Башкирии столица. А еще проблемы возникли с произношением названия республики: Самойлова, даже читая его на карточке, упорно называла регион «Башкоркостаном».

– Я даже не понимаю смысл этого вопроса и тем более – кому звонить… Башкоркостан… Может, Ляйсан Утяшева знает. Она из Башкоркостана?.. – задумалась звезда.

Оксана Самойлова на шоу "Контакт"

В итоге она решила позвонить своему бывшему супругу Джигану. Он помог ей разобраться и в вопросе столицы Башкирии, и с тем, какая «наука» изучает НЛО.

