Ратмира Мавлиева могут выписать из больницы и вернуть под домашний арест

Мэр по-прежнему не признает вину в превышении полномочий и получении взяток.

В Уфе мэра Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупционных и должностных преступлениях, могут выписать из больницы и вернуть под домашний арест в конце этой недели. Об этом рассказал его адвокат. По словам защитника, сейчас состояние градоначальника стабильное, и он до сих пор лежит в одиночной палате в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

Напомним, утром 12 мая у Мавлиева заподозрили сердечный приступ. Скорая помощь, прибывшая на вызов, доставила его в больницу. Ранее, незадолго до этого ему смягчили меру пресечения и перевели из следственного изолятора под домашний арест.

Мэра Уфы задержали 28 апреля прямо в рабочем кабинете. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Свою вину Ратмир Мавлиев категорически отрицает.

