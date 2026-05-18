После пожара на нефтебазе под Уфой умер один из пострадавших работников

Пострадавший при ЧП на нефтебазе под Уфой не выжил.

Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате пожара на нефтебазе под Уфой. Мужчина получил крайне тяжелые травмы и ожоги, охватившие около 90 процентов поверхности тела. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

По информации региональной Государственной инспекции труда, погибшему было 54 года, он работал чистильщиком. В момент происшествия мужчина находился рядом с люком вместе с двумя коллегами 35 и 25 лет, которые в время выполняли работы по откачке нефтешлама. В какой-то момент произошли взрыв и пожар, в результате которых все трое получили серьезные травмы. Пострадавших в тяжелом состоянии оперативно доставили в Республиканский ожоговый центр, где им оказывали необходимую медицинскую помощь.

После происшествия спасатели продолжили обследование территории нефтебазы. В ходе работ были найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли на месте. Таким образом, на сегодняшний день число жертв официально выросло до четырех.

На данный момент поисковые мероприятия продолжаются. Сообщается, что специалисты разыскивают слесаря, который мог находиться в зоне происшествия во время пожара.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Специалисты выясняют причины возгорания и проверяют соблюдение техники безопасности на объекте.

