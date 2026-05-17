В Башкирии 29-летний мужчина нырнул в воду и погиб

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии произошла трагедия на воде — 29-летний мужчина нырнул в водоем и не вынырнул, сообщили в МЧС по республике.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Водолазы Западного поисково-спасательного отряда Дюртюлей извлекли тело погибшего из воды и передали сотрудникам полиции.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

