Котлеты «из будущего»: в Башкирии выявили нарушение при оформлении мясной продукции

Россельхознадзор нашел десятки нарушений при оформлении мясной продукции в Башкирии

В Башкирии предпринимательница допустила нарушение при оформлении мясной продукции в системе «Меркурий», сообщили в Россельхознадзоре.

Как установило надзорное ведомство, 1 мая был оформлен производственный сертификат на мясные изделия — котлеты «По-домашнему» объемом 42 килограмма — с датой выработки от 30 мая 2026 года, то есть фактически «из будущего».

В связи с выявленным нарушением производителю направили предупреждение. Россельхознадзоре также сообщили, что всего за несколько дней проверки специалисты выявили 35 случаев нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов.

