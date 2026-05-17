В Башкирии предупредили о сильном порывистом ветре и жаре до +31 градуса

В Уфе и Башкирии 18 мая потеплеет до +31°

В воскресенье, 18 мая, в Башкирии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в Башгидромете.

Ветер будет восточный, северо-восточный: ночью его скорость составит 3–8 м/с, днем усилится до 7–12 м/с. На юге республики возможны порывы до 17 м/с.

Ночью температура воздуха составит +10…+15°, в горных и северо-восточных районах похолодает до +5°. Днем в регионе ожидается по-летнему теплая погода — столбики термометров поднимутся до +26…+31°.

На автодорогах республики видимость прогнозируется хорошая. В Уфе также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +10…+12°, в центре города — до +15°, днем воздух прогреется до +29…+31°.