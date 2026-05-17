Новые водолазы для двух регионов: в Башкирии началось обучение

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

На базе аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС продолжается обучение спасателей по профессии «водолаз 4 разряда». Подготовку проходят специалисты из Башкортостана и Оренбургской области, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

На этой неделе начались практические занятия: спасатели приступили к полноценным погружениям, работе под водой и отработке нештатных ситуаций. Они осваивают как лёгкое водолазное снаряжение, так и тяжёлый костюм — «трёхболтовку».

Во время тренировок будущие водолазы учатся действовать при потере связи, нехватке воздуха у напарника, отказе оборудования и других внештатных ситуациях. Практика проходит ежедневно — с погружениями, работой на глубине и взаимодействием с группой на поверхности.

На следующей неделе стартует новый этап подготовки: спасателям предстоит собирать трубопровод под водой, работать с понтонами и поднимать затонувшие конструкции.