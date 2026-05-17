В Башкирии шесть пострадавших на производстве получили новые автомобили

В Башкирии шестерым жителям, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, вручили ключи от новых автомобилей Lada Granta. Церемонию провел управляющий отделением Социального фонда России по республике Фаниль Вахитов.

Как сообщили в отделении СФР, автомобили оборудованы с учетом индивидуальных особенностей владельцев и являются одной из мер социальной реабилитации граждан, получивших производственные травмы.

Транспорт предоставляется бесплатно и передается в собственность. Срок эксплуатации автомобиля составляет семь лет. После этого машина может быть заменена на новую — при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к управлению транспортом.

Кроме того, пострадавшие на производстве жители республики могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение, ежемесячные страховые выплаты, технические средства реабилитации и другие меры поддержки. Помощь оказывается в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С начала 2026 года отделение Социального фонда по Башкортостану выдало пострадавшим на производстве уже 21 автомобиль.

