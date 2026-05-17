После нападения на пенсионерку Бастрыкин потребовал доклад по Уфе

Бастрыкин заинтересовался проблемой бродячих собак в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Уфе.

Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что рядом с одной из школ в Орджоникидзевском районе длительное время находится большая стая собак, которая, по словам местных жителей, регулярно проявляет агрессию. Отмечается, что в прошлом году животные напали на пенсионерку, однако меры к их отлову якобы не принимались.

По данному факту в региональном управлении СК возбуждено уголовное дело. Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК по Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе расследования и мерах по решению озвученной проблемы.

