В Башкирии открыли новый 200-километровый участок Южноуральской тропы

В Башкирии на Южноуральской тропе появился новый участок протяженностью 200 километров под названием «Зауралье». О запуске маршрута сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, первую метку нового участка установили еще в прошлом году в Сибае во время инвестиционного сабантуя «Зауралье» вместе с основателем проекта — известным блогером Раисом Габитовым.

Новый маршрут проходит через ключевые природные достопримечательности башкирского Зауралья. В него вошли водопад Гадельша, озеро Талкас, хребты Ирендык и Крыктытау, а также село Аскарово. Завершается тропа у озера Якты-Куль.

Как отметил Хабиров, маршрут создавался силами волонтеров. В работе участвовали жители Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Набережных Челнов, представители туристического сообщества Сибая, а также фермеры Баймакского и Абзелиловского районов.

Глава региона поблагодарил участников проекта и подчеркнул, что подобные инициативы помогают раскрывать туристический потенциал республики.

«Места в нашей республике действительно удивительные. И очень здорово, что у нас есть такие проекты», — отметил Радий Хабиров.

