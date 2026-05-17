В центре Уфы ограничат движение транспорта из-за конкурса «Созвездие талантов»

Частичное перекрытие затронет центр города

В Уфе 18 мая временно ограничат движение транспорта на улице Гоголя. Об этом сообщили городские власти.

С 7:00 до 18:00 будет перекрыта крайняя правая полоса проезжей части по улице Гоголя на участке от улицы Карла Маркса до Довлатовского переулка.

Ограничения связаны с проведением в столице XV Открытого конкурса творчества и достижений в образовании детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов».

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

