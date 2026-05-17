Музыкант из Уфы завоевал Гран-при международного этнофестиваля

Фото: пресс-служба ансамбля песни и танцы «Мирас»

В Казахстане завершился масштабный международный творческий форум, посвященный популяризации традиционного искусства народов мира. Победителем фестиваля стал кураист из Башкирии Юлай Касимов. Вместе с главным кубком конкурса музыкант получил денежный сертификат на сумму 500 тысяч тенге.

В фестивале приняли участие ведущие этно-коллективы и исполнители, представлявшие национальное инструментальное и вокальное наследие. Выступление представителя Башкирии международное жюри оценило особенно высоко. Юлай Касимов, продолжающий традиции знаменитой школы курая древнего башкирского рода «Тунгаур», впечатлил экспертов аутентичным звучанием и уровнем мастерства.

Одним из самых запоминающихся моментов конкурса стало необычное выступление музыканта. Прямо на сцене Юлай Касимов вручную изготовил башкирский национальный инструмент из стебля дикорастущего тростника — уральского реброплодника. После этого он исполнил традиционную башкирскую мелодию на только что созданном курае.

Как отметил сам музыкант, победа на международном фестивале стала признанием башкирской музыкальной культуры.

«Курай — это инструмент с живой душой, способный говорить на универсальном языке искусства, понятном в любой точке мира», — подчеркнул Юлай Касимов.

Помимо конкурсной программы, участники фестиваля посещали мастер-классы ведущих этнографов и музыкантов, а завершился форум большим гала-концертом с участием сильнейших фольклорных коллективов Казахстана и стран СНГ.

