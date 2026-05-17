Жители Ветошниково просят остановку, но власти ссылаются на нормативы

Местные жители считают, что остановка решила бы транспортную проблему

Жители Уфы обратились к властям с просьбой обустроить автобусную остановку возле поселка Ветошниково. По словам местных жителей, проблему с транспортной доступностью могла бы решить остановка на повороте в микрорайон «Город природы», расположенный рядом.

В Управлении дорожного хозяйства Башкирии пояснили, что речь идет об участке дороги Дема–Затон. Однако обустроить дополнительную остановку в указанном месте пока невозможно из-за действующих нормативов.

В ведомстве отметили, что расстояние между автобусными остановками должно составлять не менее 400 метров. Рядом уже расположена остановка «Мармылево», поэтому строительство еще одного остановочного пункта возле поворота в микрорайон «Город природы» не соответствует требованиям.

В УДХ также подчеркнули, что вопрос строительства остановок остается актуальным, однако его можно было бы решить лишь в рамках реконструкции или капитального ремонта дороги. Для этого потребуется разработка проекта, строительно-монтажные работы, переустройство коммуникаций и значительное финансирование.

