В Башкирии за сутки потушили три возгорания сухой травы

Площадь лесных пожаров в регионе с начала года превысила 55 гектаров

За последние сутки в Башкирии зарегистрировали три случая возгорания сухой растительности. Пожары произошли в Аургазинском, Давлекановском и Благоварском районах. Все очаги оперативно ликвидированы.

С начала 2026 года в республике зафиксировано шесть лесных пожаров, охвативших территорию свыше 55 гектаров. Кроме того, произошло 159 случаев возгорания сухой травы на общей площади более 224 гектаров.

