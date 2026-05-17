С начала года в Башкирии на пожарах погиб 101 человек

Фото: МЧС Башкирии

С начала 2026 года в Башкирии произошло 2 269 пожаров. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, при пожарах погиб 101 человек, их средний возраст - 62 года. Среди жертв 70 мужчин и 31 женщина. Почти 70% погибших жили в сёлах и деревнях.

Главными причинами пожаров в регионе являются неисправная электропроводка (38%), курение (29%) и неосторожность с огнём (10%). В зону риска входят пожилые люди, инвалиды и те, кто злоупотребляет алкоголем.

