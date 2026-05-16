Тело 4-месячного младенца обнаружили в уфимской квартире. Его мама в этот момент лежала с побоями в больнице

В квартире многоквартирного жилого дома в уфимском микрорайоне Инорс было обнаружено тело 4-месячного ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание UFA1.RU.

Как уточняется, тело малыша утром 16 мая обнаружил его отец – он же и обратился в оперативные службы. Матери ребенка дома не было – она лежит в больнице после побоев.

По данным СМИ, семья, где случилась трагедия, состоит на учете у органов опеки как неблагополучная.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного комитета Башкирии.

