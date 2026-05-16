Девушка напилась и напала на сотрудника в башкирском отделе полиции

В Белорецком суде Башкирии вынесли приговор 23-летней жительнице Магнитогорска, которая ударила полицейского.

По данным инстанции, в декабре 2025 года подсудимая напилась и попала в полицию. В комнате для задержанных она не захотела выполнять требования сотрудников и влепила одному из них пощечину. В итоге против нее завели уголовное дело о совершении насилия против представителя власти.

В суде женщина признала вину, раскаялась и извинилась перед полицейским. Суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно.

