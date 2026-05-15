Предприятие окажет поддержку семьям погибших работников при взрыве под Уфой

Взрыв на линейно-производственной диспетчерской станции прогремел 13 мая. Фото: прокуратура РБ.

В АО «Транснефть – Урал» официально прокомментировали смертельный взрыв и последующий пожар на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино», которые привели к гибели людей. В компании сообщили, что руководство находится на постоянной связи с родственниками погибших работников, а семьям окажут всю необходимую помощь: не только социальные выплаты, но и дополнительную материальную поддержку согласно коллективному договору.

Напомним, взрыв на станции в Уфимском районе прогремел 13 мая. Из-за него загорелся резервуар, который как раз собирались чистить от донных отложений. Пожар тушили целый день. После ликвидации огня спасатели начали поиски четырех рабочих нефтебазы. По данным компании, тела троих сотрудников уже нашли и извлекли, оказалось, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются.

В «Транснефть – Урал» также добавили, что активно взаимодействуют с правоохранительными и контролирующими органами, чтобы установить точные причины технического инцидента. Кроме того, трое работников фирмы-подрядчика остаются в больнице. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали три человека. У одного из них врачи диагностировали ожоги 90 процентов тела, у другого – 60 процентов, оба находятся в реанимации. Третий получил ожоги 5 процентов тела, его состояние улучшается, он идет на поправку.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, прокуратура также проводит свою проверку.

