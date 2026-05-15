Стало известно состояние пострадавшего на карусели школьника из Башкирии

Пострадавший школьник провел три дня в реанимации, после стабилизации состояния его перевезли из Стерлитамака в Уфу.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что взял под личный контроль лечение 12-летнего ребенка, который пострадал на аттракционе в Стерлитамаке. Сейчас мальчик находится в состоянии средней тяжести и получает необходимое лечение в Республиканской детской клинической больнице в Уфе. Ранее туда его доставили из Стерлитамака на вертолете санавиации.

- Слежу за ситуацией, - написал глава ведомства.

Напомним, происшествие случилось 10 мая в парке имени Гагарина. Жительница Стерлитамака Гульнара С. пришла туда со своим 12-летним сыном Андреем и четырьмя его друзьями отметить день рождения. Во время катания на аттракционе «Ракушка» произошел несчастный случай и школьник получил тяжелые травмы, попав в реанимацию в критическом состоянии. Спустя три дня, когда состояние ребенка стабилизировалось, его вертолетом санавиации перевезли в Республиканскую детскую больницу в Уфе.

Мама мальчика рассказала, что владельцы аттракциона винят в случившемся самого Андрея. Они утверждают, что он нарушил правила безопасности. Сама Гульнара настаивает на том, что виноваты операторы карусели, которые своей халатностью допустили эту трагедию.

