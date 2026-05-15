Бастрыкин поручил доложить о травмах ребенка на аттракционе в Башкирии

Следователи выясняют, кто отвечал за безопасность аттракциона и соблюдение правил.

СК Башкирии начал расследование дела о травмировании ребенка на аттракционе. Дело возбудили из-за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей.

По предварительным данным, 10 мая в парке культуры и отдыха Стерлитамака во время катания на аттракционе тяжело пострадал 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в больницу, а затем перевели в Уфу, где сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства, причины и условия, которые привели к травмированию несовершеннолетнего. В ходе расследования дадут правовую оценку действиям тех, кто отвечал за соблюдение правил техники безопасности и за надлежащее содержание развлекательных объектов.

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования этого уголовного дела и о уже установленных обстоятельствах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.