На нефтебазе в Нурлино после пожара нашли три тела

На нефтебазе под Уфой после пожара обнаружили три тела. Фото: прокуратура РБ.

На нефтебазе в Нурлино Уфимского района после пожара обнаружили три тела. Еще одного сотрудника до сих пор ищут. Напомним, взрыв на линейной производственно-диспетчерской станции прогремел 13 мая, из-за чего загорелся резервуар, который как раз собирались чистить от донных отложений.

В пресс-службе компании сообщали, что после того, как пожар потушили, спасатели начали искать четверых рабочих нефтебазы. Огонь, напомним, тушили весь день. По данным телеграм-канала «Честный репортаж», три тела уже нашли, поиски четвертого работника продолжаются.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура тоже проводит проверку.

Добавим, что в результате взрыва также пострадали три человека. У одного из них врачи диагностировали ожоги 90 процентов тела, у другого – 60 процентов, оба находятся в реанимации. Третий получил ожоги 5 процентов тела, его состояние улучшается, он идет на поправку.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.