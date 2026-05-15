В Башкирии завели дело из-за травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе

Школьника зажало между элементами конструкции, после чего его госпитализировали и отвезли в Уфу.

В Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. Поводом послужило происшествие в парке имени Юрия Гагарина.

Днем 10 мая там травмировался 12-летний мальчик, который находился на аттракционе. Когда по указанию оператора он переходил в другую кабину, механизм неожиданно начал работать. В результате школьника зажало между частями конструкции. Известно, что школьника увезли в больницу, а позже доставили в медицинское учреждение в Уфе.

Сейчас ему оказывают необходимую помощь. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе разбирательства дадут правовую оценку действиям тех, кто отвечал за соблюдение правил техники безопасности и за исправное состояние развлекательного оборудования.

Ранее прокуратура уже начала проверку по факту травмирования ребенка.

