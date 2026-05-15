В Башкирии карусель покалечила 12-летнего мальчика: прокуратура начала проверку

В Башкирии 12-летний мальчик получил множественные травмы на карусели «Вальс-ракушка». Об этом рассказали в прокуратуре республики.
Инцидент произошел в стерлитамакском парке имени Юрия Гагарина в минувшее воскресенье – 10 мая. Ребенка госпитализировали и оказали необходимую помощь.
Прокуратура города совместно со специалистами профильных ведомств проверит, как эксплуатировался аттракцион, в каком он был техническом состоянии и соблюдались ли требования безопасности. По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Ход доследственной проверки по этому факту надзорное ведомство взяло на контроль.
