НовостиЧто происходит14 мая 2026 14:02

Пожар в строящемся кампусе Уфы полностью потушили

Мусор на первом этаже горел на стройплощадке второй очереди кампуса
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Чёрный дым над улицей Заки Валиди ликвидировали спасатели.

В Уфе спасатели полностью ликвидировали пожар на стройплощадке второй очереди кампуса. Как рассказали в МЧС по Башкирии, в огне никто не пострадал. В региональном ведомстве также уточнили, что горел мусор на первом этаже.

- Пожар полностью ликвидирован, - написал в соцсетях глава республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

В ведомстве добавили, что на месте уже работает дознаватель, который устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, возгорание в строящемся здании на улице Заки Валиди началось примерно час назад. На вызов оперативно приехали все нужные службы. Чёрные клубы дыма было видно издалека.

