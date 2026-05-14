Пожар видно и из других районов города.

Сегодня, 14 мая, на территории строящегося Межвузовского кампуса на улице Заки Валиди в Уфе произошел крупный пожар. Рассказываем, что известно о ЧП.

Пожар возник около 17:00. Жители города заметили огромный столб дыма - его видно практически со всех районов башкирской столицы. Как выяснилось, он шел со стройки крупного объекта – Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

ПРИЧИНА ПОЖАРА

Как уточнили в МЧС Башкирии, по предварительным данным, на стройке кампуса загорелся утеплитель.

Глава Госкомитета Башкирии Кирилл Первов уточнил, что причиной возгорания стал строительный мусор.

- В городе Уфе на улице Заки Валиди в строящемся здании загорелся строительный мусор. Силы и средства находятся на месте. Организовано тушение пожара, - передал начальник экстренного ведомства.

МЧС дополнило свой комментарий по поводу пожара на Валиди.

— По прибытии установлено, что происходит горение утеплителя на 1 этаже строящегося здания. Пожарные на месте. Проводится тушение. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара, - говорится в заявлении спасателей.

Пожар был ликвидирован на площади в 60 кв.м. Пострадавших при возгорании нет. На месте происшествия работает дознаватель МЧС.

