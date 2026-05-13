Глава Уфимского района рассказал о ЧП на нефтестанции под Нурлино

Прокуратура взяла на контроль пожар в Уфимском районе.

Глава Уфимского района Николай Ельников поделился в своих соцсетях деталями взрыва на нефтестанции возле села Нурлино. Он сообщил, что сейчас находится на месте аварии вместе с начальником отдела надзорной деятельности Иделем Рысаевым и сотрудниками экстренных служб.

- Сейчас делается все, чтобы взять огонь под контроль и полностью потушить его, - сказал он. Глава района добавил, что раненых уже отвезли в больницу, где им помогают врачи.

На месте также продолжает работу следственно-оперативная группа. Прокуратура тоже взяла это дело на контроль.

Напомним, сегодня из-за сбоя в технологическом процессе на линейной производственно-диспетчерской станции произошел взрыв, после чего началось горение. Следователи сейчас выясняют причины и все обстоятельства.

Добавим, что министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин уточнил, что пострадавших трое.

