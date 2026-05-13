Два человека пострадали после взрыва на нефтяном объекте под Уфой

Двое госпитализированы после возгорания на нефтяном объекте.

Два человека получили травмы во время взрыва и пожара на нефтяном предприятии под Уфой в селе Нурлино. По данным МЧС по Башкирии, их отправили в 18-ю городскую больницу. Напомним, что сейчас на производственно-диспетчерской станции горит нефть вблизи одного из хранилищ.

Тушение огня в районе Нурлино все еще идет. Как рассказали в МЧС, к работе привлекли 46 человек и 15 единиц техники.

- От МЧС России там задействованы 38 человек и 13 единиц техники. Ситуацию держит на контроле Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, - добавили в ведомстве.

