Под Уфой из-за взрыва вывели из эксплуатации резервуар

В Уфимском районе после хлопка загорелся объект, резервуар выведен из работы.

В МЧС Башкирии в среду, 13 мая, рассказали подробности о возгорании в районе села Нурлино Уфимского района. Сейчас к месту происшествия оперативно направили подразделения уфимского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии спасатели выяснили, что во время технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел взрыв, после которого начался пожар. Черный столб дыма был виден в разных районах столицы.

- В результате инцидента резервуар вывели из эксплуатации, - добавили в МЧС. Сейчас на месте работают все экстренные службы, они принимают необходимые меры, чтобы локализовать пожар и полностью его ликвидировать.

