НовостиПроисшествия11 мая 2026 13:23

В Башкирии возобновили уголовное дело о гибели многодетной матери в санатории

Павел КРАЙНОВ
На фото: 41-летняя Елена Лукманова со своим супругом Русланом. Фото: предоставлено КП

СК по Башкирии возобновил расследование уголовного дела по факту смерти многодетной матери в санатории после процедуры ингаляции. 41-летняя мать четверых детей скончалась 9 января 2026 года. О том, как это произошло «КП-Уфа» накануне рассказывал ее супруг Руслан.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее процессуальное решение было отменено прокуратурой Белорецкого района Башкирии.

- Сейчас уголовное дело возбуждено повторно. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Башкирии.

