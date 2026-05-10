«Мы едем домой. Мамы больше нет». Уфимка умерла в санатории на руках у мужа: в качестве извинений ему предложили приехать на отдых еще раз

41-летняя Елена из Уфы внезапно скончалась во время лечебной процедуры в санатории.

9 февраля 2026 года в санатории «Ассы» скончалась 41-летняя уфимка Елена Лукманова. Мама четверых детей вместе с мужем приехала в здравницу на новогодние каникулы. Во время процедуры ингаляции женщине внезапно стало плохо, она перестала дышать и через пару минут умерла на руках у супруга. Родным так никто не принес соболезнований и не извинился. А уголовное дело, возбужденное СК по Башкирии, уже дважды закрывали по решению прокуратуры.

С момента трагедии прошло 4 месяца, но убитый горем супруг Елены Руслан все еще пытается добиться справедливости. Он считает, что все произошло по вине персонала санатория и пытается доказать это в суде. Однако «Ассы» продолжают категорически отрицать свою вину, утверждая, что всему виной - аллергия Елены.

Подробности случившегося «КП-Уфа» рассказал сам Руслан Лукманов.

«МЫ ЕДЕМ ДОМОЙ, МАМЫ БОЛЬШЕ НЕТ»

На новогодних каникулах Руслан и Елена решили поправить здоровье и по путевке отправились в санаторий «Ассы» в Белорецком районе. Вместе с ними поехали 10-летняя дочка и 13-летний сын, а двое старших дочерей 15 и 18 лет остались дома в Уфе.

- 8 января мы заселились, прошли обследование и взяли у врача лист назначений. На следующий день начались все процедуры. Мы в этих «Ассах» уже отдыхали, там все стандартно. В листе назначения была та самая ингаляция с ромашкой – одна из самых простых и безобидных процедур, - вспоминает Руслан.

По словам мужчины, больше 20 лет назад у Елены уже был приступ астмы – ее тогда даже госпитализировали. После этого женщина стала носить с собой лекарство, но таких тяжелых приступов больше не было. Да и тот самый отвар ромашки они пили всей семьей, когда болели простудой, и никакой аллергии у Елены не проявлялось.

Утром 9 января супруги после завтрака пошли на процедуры, сын с дочкой остались в номерах.

- Она пошла по своим процедурам, я – по своим. Примерно в 12 часов я прошел ингаляцию, следом зашла жена. Когда я выходил, мы даже столкнулись плечами. Она пошутила, что вот, мол, идет и даже жену не замечает. Я собирался идти на следующую процедуру, но меня будто что-то остановило. Сел у входа в кабинет и стал ждать, - вспоминает многодетный отец.

Спустя пару минут Руслан заглянул внутрь и увидел, как супруга отложила в сторону маску для ингаляции – ей стало плохо. Елена сообщила медсестре: «Я больше дышать не буду», достала свой препарат от астмы и сделала два пшика. Медсестра пошла за врачом в соседний кабинет, а Руслан подошел к жене, чтобы посадить ее на кушетку.

- Пришел врач, дали ей лекарство (от бронхоспазма - Ред.) и сделали противоаллергенный укол. Буквально через две минуты она теряет сознание, ноги подкашиваются, она падает. Я ее ловлю, на кушетку положил. Пытался делать искусственное дыхание, скорую помощь вызвали. «Скорая» приехала только через 40 минут, и то аппаратуры для реанимации у них машине не было, - вспоминает мужчина.

Спасти Елену не удалось – она скончалась на руках у мужа, так и не приходя в сознание.

После того, как врачи констатировали смерть Елены, на место прибыли сотрудники Следственного комитета. А Руслан поднялся в номера рассказать детям, что мамы больше нет. 13-летний сын даже сначала и не понял, что произошло.

- Он проснулся только к обеду, я пришел в номер и сказал: «Мы едем домой, мамы больше нет», - вспоминает уфимец.

«ГОВОРЯТ, МЫ САМИ ВИНОВАТЫ»

По результатам вскрытия выяснилось, что Елена скончалась от анафилактического шока, а вот ее супруг считает, что в смерти жены виноваты именно сотрудники санатория. С момента трагедии прошло уже 4 месяца - за это время уголовное дело дважды возбуждалось, и столько же раз его отменяли по решению прокуратуры.

- Нам сейчас говорят, что мы сами виноваты, что это была аллергическая реакция. Я подал гражданский иск к санаторию. Их юрист вообще заявил мне при судье: «Она могла надышаться чем-то еще». И вообще, говорят, что из-за сальбутамола (того самого лекарства от астмы, которое принимала Елена - Ред.) возможна остановка дыхания, а она его приняла. Я настоял, чтобы была проведена отдельная экспертиза, которая покажет причину смерти. Юристы санатория «Ассы» хотят, чтобы ее провели в Уфе, на базе нашего Минздрава, а я попросил суд направить материалы на экспертизу в Санкт-Петербург. А то получается, что как будто они проверяют сами себя, - говорит мужчина.

Руслан Лукманов возмущен тем, что до сих пор не возбуждено уголовное дело, а рассмотрение гражданского иска к санаторию откладывается. В том числе из-за того, что нет окончательных выводов экспертизы, на которую направить материалы могут только при согласии и участии Следственного комитета.

- Я, на самом деле, не ставлю цель, чтобы там всех посадили. Но хочется какой-то справедливости… Тогда они не извинились и соболезнований никаких не принесли даже, - говорит уфимец.

На днях убитый горем многодетный отец решился придать огласке в СМИ свою трагическую историю. После публикации в соцсетях его видеообращения телеграм-канал «Честный репортаж» получил ответ от Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Именно это ведомство является владельцем санатория «Ассы». Через журналистов они передали Руслану извинения и предложили… отдохнуть в удобное время в любом принадлежащем государству санаторию республики.

- На меня самого при этом никто не выходил. Предложили восстановить, как они пишут, здоровье в любом из их санаториев. Обалдеть... Это как будто какая-то издевка, - говорит Руслан.

«КП-Уфа» обратилась в пресс-службу министерства земельных и имущественных отношений Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только мы получим ответ, обязательно его опубликуем.

Свою проверку по факту смерти 41-летней уфимки в стенах санатория проводит СК Башкирии. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства, уже была «назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение».

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

