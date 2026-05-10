ФК «Уфа» обыграл «Ротор» и сохранил шансы остаться в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» одержал важнейшую победу в борьбе за сохранение места в Первой лиге. В домашнем матче 33-го тура уфимцы минимально обыграли волгоградский «Ротор» со счетом 1:0.

Единственный мяч в предпоследней игре сезона был забит на 72-й минуте — отличился Арагон Ортис.

Благодаря победе «Уфа» набрала 34 очка, поднялась на 15-е место в турнирной таблице и покинула зону вылета за тур до окончания чемпионата.

Теперь судьба команды в Первой лиге решится в заключительном матче сезона.

